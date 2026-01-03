Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Maraknya OTT, Pengamat Sebut Korupsi Seolah Agenda Rutin

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |18:29 WIB
Soroti Maraknya OTT, Pengamat Sebut Korupsi Seolah Agenda Rutin
Kasus Korupsi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terus dilakukan penegak hukum menuai kritik. Pasalnya, OTT yang melibatkan pejabat hingga aparat penegak hukum, seakan menandakan pengungkapan kasus korupsi telah menjadi agenda rutin di Tanah Air.

Pengamat hukum dan politik, Pieter C. Zulkifli mengatakan, fenomena OTT, peradilan, dan kekuasaan bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan gejala dari krisis yang lebih dalam, yakni krisis integritas dan keberanian moral. Tanpa pejabat hukum yang takut kepada Tuhan, hukum mudah tergelincir menjadi sekadar ritual kekuasaan.

"Di negeri ini, operasi tangkap tangan sudah seperti agenda rutin. Hampir setiap tahun, bahkan hampir setiap bulan, selalu ada pejabat atau aparat penegak hukum yang kembali terjaring. Seolah korupsi adalah ritual tahunan," kata Pieter Zulkifli, Sabtu (3/1/2026).

“Polanya nyaris seragam: konferensi pers, borgol, janji bersih-bersih, lalu sunyi. Kita gaduh sesaat, lalu lupa. Korupsi pun berlanjut, seolah-olah negara ini rajin menangkap, tetapi malas mencegah,” timpalnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu mengungkapkan, di tengah “siklus anomali” tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Sunarto mengucapkan kalimat sederhana namun menohok, yakni ‘percuma hakim pintar jika tidak takut kepada Tuhan’.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ott OTT KPK Kasus Korupsi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193254//kejagung-Lx2n_large.jpg
KPK SP3 Kasus Tambang Konawe Utara, Pakar Nilai Lebih Tepat Dikembangkan Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192906//kejagung_ri-onPF_large.jpg
Terseret Dugaan Korupsi, Mantan Kajari Bekasi Diproses Jamwas Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192795//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-noF0_large.jpg
KPK Periksa 15 Saksi Kasus Kajari HSU, Dalami Pemotongan Anggaran Internal Kejari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191724//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-HVWD_large.jpg
KPK Geledah Rumah Penyuap Bupati Bekasi, Sita Dokumen dan Flashdisk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191422//kasi-A0DJ_large.jpg
Segini Kekayaan Tri Taruna Fariadi, Jaksa HSU yang Tabrak Petugas Saat Kabur dari OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/15/3191511//kasi_datun_kejari_hsu_taruna_fariadi-wCrf_large.jpg
Isi Garasi Kasi Datun Kejari HSU yang Kabur dan Tabrak Petugas KPK saat OTT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement