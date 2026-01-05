Mulai Besok, Dishub DKI Uji Coba Sistem Satu Arah di Jalan Salemba Tengah

JAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan melakukan uji coba rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (SSA) di Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat. Uji coba tersebut akan diberlakukan mulai Selasa (6/1/2026) hingga Selasa (20/1/2026).

“Akan dilakukan rencana uji coba pengaturan lalu lintas Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Salemba Tengah yang dimulai pada hari Selasa, 6 Januari 2026, sampai dengan hari Selasa, 20 Januari 2026,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Senin (5/1/2026).

Dalam skema uji coba ini, Jalan Salemba Tengah hanya dapat dilalui kendaraan dari arah Jalan Salemba Raya.

“Lalu lintas di Jalan Salemba Tengah yang semula dua arah diubah menjadi satu arah, yakni hanya untuk arus lalu lintas dari Jalan Salemba Raya menuju Jalan Percetakan Negara, Jalan Paseban Raya, dan Jalan Pramuka Jati,” jelasnya.