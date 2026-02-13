Advertisement
Parkir Sembarangan di Depan ITC Cipulir, 14 Motor Diangkut Petugas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |12:30 WIB
Parkir liar Motor Diangkut Petugas (foto: Okezone)
JAKARTA – Petugas gabungan melakukan penertiban parkir liar di depan kawasan ITC Cipulir, Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebanyak 14 sepeda motor diangkut petugas karena kedapatan parkir sembarangan.

“Penindakan angkut jaring kami lakukan untuk memberikan efek jera, karena parkir liar menggunakan badan jalan dan fasilitas umum sehingga mengakibatkan kemacetan,” ujar Kepala Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan, Bernad Pasaribu, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, penertiban dilakukan untuk memberi efek jera kepada para pelanggar yang kerap memanfaatkan fasilitas umum untuk memarkirkan kendaraannya. Dalam operasi tersebut, sebanyak 50 personel gabungan dari Sudinhub Jakarta Selatan, TNI, Polri, dan Satpol PP dilibatkan dengan menerapkan metode angkut jaring.

“Operasi hari ini ada 14 unit sepeda motor yang kami angkut jaring. Kendaraan yang kami angkut diberikan sanksi dan pengambilannya dilakukan di Kantor Sudinhub Jakarta Selatan,” tuturnya.

 

