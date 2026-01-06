Prabowo: Kalau Orang Jahat Mengejek Kita, Berarti Kita Bener!

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kepada seluruh jajaran kabinetnya untuk terus bekerja keras demi menyejahterakan masyarakat. Ia juga meminta jajarannya siap menghadapi kritik hingga fitnah.

"Jadi kita harus siap. Kalau kita dihantam, difitnah, dan diejek, terima itu sebagai kebanggaan. Kalau orang jahat mengejek kita, berarti kita benar, dan kita harus terus melaksanakan serta membela kebenaran," kata Prabowo dalam Taklimat Awal Tahun di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Prabowo menilai, serangan terhadap pemerintah merupakan konsekuensi dari upaya pemberantasan praktik-praktik yang merugikan rakyat.

"Kita pasti dimaki, kita pasti difitnah, karena banyak kekuatan, tidak hanya di negara kita, yang senang hidup di alam penuh korupsi, penuh penyelewengan, penuh penipuan. Mereka ingin kaya di atas penderitaan rakyat kecil," sambungnya.