INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: Pencarian Korban Banjir Sumatera dan Aceh Berlanjut hingga 8 Januari

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |20:30 WIB
BNPB: Pencarian Korban Banjir Sumatera dan Aceh Berlanjut hingga 8 Januari
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, operasi pencarian dan pertolongan korban banjir bandang di wilayah Sumatera dan Aceh masih terus dilanjutkan. Operasi tersebut akan berlangsung hingga fase tanggap darurat tingkat provinsi dievaluasi pada 8 Januari 2026.

"Operasi pencarian dan pertolongan masih diteruskan sampai nanti fase tanggap darurat provinsi dievaluasi pada akhir perpanjangan ketiga pada tanggal 8 Januari," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (6/1/2026).

Abdul Muhari menjelaskan, perpanjangan status tanggap darurat masih berlaku hingga hari ini di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Sementara itu, sembilan daerah lainnya telah memasuki fase transisi darurat.

"Kita harapkan pergeseran dari tanggap darurat ke transisi darurat akan diikuti oleh kabupaten/kota lain ketika masa perpanjangan tanggap daruratnya berakhir," tambahnya.

Selain operasi pencarian, proses pemulihan pascabencana juga terus dilakukan. Perbaikan fasilitas dasar telah dimulai di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

"Artinya, proses-proses di fase awal recovery dan pemulihan sudah mulai dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, dan diharapkan di Aceh akan segera menyusul," lanjutnya.

 

