Prabowo Akan Umumkan Pembentukan Satgas Bencana Malam Ini

BOGOR – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bencana menyusul bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera.

"Iya (bentuk satgas)," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di sela-sela Taklimat Awal Tahun yang digelar di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Prasetyo menuturkan, Prabowo akan memutuskan sekaligus mengumumkan siapa yang akan memimpin Satgas tersebut pada malam hari ini.

"Rencananya nanti mungkin di sesi malam itu akan beliau sampaikan. Malam ini baru akan diputuskan oleh beliau. Nanti kita update lagi setelah selesai," ujarnya.

Jumlah Korban

Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban tewas akibat bencana alam banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga Selasa (6/1/2026) mencapai 1.178 jiwa.

Dari jumlah tersebut, korban jiwa terbanyak tercatat di Provinsi Aceh dengan total 543 orang.

“Progres pencarian dan pertolongan, korban jiwa saat ini yang paling dominan ada di Aceh sebanyak 543 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (6/1/2026).