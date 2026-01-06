Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Lanjutan Anak Riza Chalid, Hamdan Zoelva: Ada Perubahan Mendasar Dalam Dakwaan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |23:23 WIB
Sidang Lanjutan Anak Riza Chalid, Hamdan Zoelva: Ada Perubahan Mendasar Dalam Dakwaan
Kuasa hukum Muhammad Kerry Adrianto Riza, Hamdan Zoelva/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, Hamdan Zoelva mengungkap kejanggalan penanganan perkara yang dialami kliennya, pada kasus  dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina.

Hal itu diungkapkan Hamdan Zoelva di sela persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1/2026).

"Ada perubahan mendasar dalam dakwaan Jaksa ini ya. Sebagaimana pengumuman awal ke masyarakat, oplosan minyak," kata Hamdan.

Selain itu, saat proses penyidikan, tempus delicti atau waktu terjadinya perkara adalah 2018-2023. Seluruh terdakwa dan saksi diperiksa dengan tempus tersebut. Namun, saat dakwaan, berubah menjadi sampai 2013.

"Sekarang, pada saat dakwaan, berubah sampai kepada 2013. Bagi saya ini aneh dan ini tidak lazim ini terjadi," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, objek yang dipersoalkan jaksa adalah tata kelola minyak di Pertamina. Ia menegaskan, Kerry Riza bukan pedagang minyak, dan tidak pernah memperjualbelikan minyak.

Hamdan menyebut, Kerry yang juga anak Riza Chalid ini memiliki usaha hanya bergerak di bidang logistik berupa tiga kapal di bawah bendera PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) serta tangki BBM di Merak.

"Kerry Cs ini bukan pedagang minyak, tidak terkait dengan perdagangan minyak. Mereka adalah penyedia logistik, yaitu penyedia kapal, dan punya hanya tiga kapal JMN. Kemudian yang satu adalah tangki BBM di Merak. Jadi bukan pedagang minyak, tapi hanya penyedia logistik," tegasnya.

"Yang sangat luar biasa ini jadi persoalan, JMN milik Kerry Cs ini, Dimas sebagai pengurus dan Dimas ini, hanya memiliki tiga kapal. Sementara kapal yang disewa oleh PIS 270 kapal," katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193926//hamdan_zoelva_kuasa_hukum_kerry_di_pn_jakpus-9hgQ_large.jpg
Hamdan Zoelva Nilai Janggal Kerry Adrianto Riza Dikawal Ketat Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192839//kejagung-j14R_large.jpg
Sepanjang 2025, Kasus Riza Chalid hingga Nadiem Jadi Perkara Paling Besar Rugikan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192469//riza_chalid-an2B_large.jpg
Menteri Imipas Ungkap Keberadaan Buron Riza Chalid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190398//kerry_adrianto_riza-s4TA_large.jpg
Anak Riza Chalid Buka-bukaan soal Peran Terminal BBM Milik OTM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190351//kuasa_hukum_muhammad_kerry_adrianto_riza_hamdan_zoelva-XzeW_large.jpg
Sidang Korupsi Minyak Mentah, Kuasa Hukum Kerry Riza Sebut Tak Ada Dakwaan Oplos BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188885//terdakwa_kerry_adrianto_riza-tUOm_large.jpeg
Kerry Adrianto Bantah Intervensi Sewa Kapal: Saya Bukan Pemain Besar, Kapal Saya Hanya Tiga!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement