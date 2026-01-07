Influencer Diteror Usai Kritik Pemerintah, Istana Minta Polisi Usut Tuntas

BOGOR – Istana meminta polisi untuk mengusut tuntas rangkaian teror, yang dialami sejumlah influencer setelah menyampaikan kritik terhadap program pemerintah. Pemerintah menegaskan tidak menghendaki adanya aksi intimidasi dalam bentuk apa pun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, aparat penegak hukum perlu segera melakukan investigasi untuk mengungkap pelaku serta motif di balik aksi teror tersebut. Meski demikian, ia juga mengingatkan agar kritik disampaikan melalui mekanisme komunikasi yang telah tersedia.

"Iya, kita minta semua dilakukan investigasi. Tapi kalau kami berpendapat, yang paling penting adalah kalaupun ada kekurangan, kritik, atau masukan, mohon disampaikan melalui jalur-jalur komunikasi yang selama ini sudah kita bangun," kata Prasetyo usai mengikuti retreat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Prasetyo menegaskan, pemerintah tidak membenarkan segala bentuk teror maupun intimidasi terhadap siapa pun. Ia mengaku prihatin atas peristiwa yang menimpa sejumlah pihak dalam beberapa waktu terakhir.

“Ya, tentunya kita tidak menghendaki adanya hal-hal seperti itu. Iya, dong (prihatin). Masa hari begini, Pak, masih ada teror,” ujarnya.