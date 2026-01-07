Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Influencer Diteror Usai Kritik Pemerintah, Istana Minta Polisi Usut Tuntas

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |10:12 WIB
Influencer Diteror Usai Kritik Pemerintah, Istana Minta Polisi Usut Tuntas
Mensesneg Prasetyo Hadi (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR – Istana meminta polisi untuk mengusut tuntas rangkaian teror, yang dialami sejumlah influencer setelah menyampaikan kritik terhadap program pemerintah. Pemerintah menegaskan tidak menghendaki adanya aksi intimidasi dalam bentuk apa pun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, aparat penegak hukum perlu segera melakukan investigasi untuk mengungkap pelaku serta motif di balik aksi teror tersebut. Meski demikian, ia juga mengingatkan agar kritik disampaikan melalui mekanisme komunikasi yang telah tersedia.

"Iya, kita minta semua dilakukan investigasi. Tapi kalau kami berpendapat, yang paling penting adalah kalaupun ada kekurangan, kritik, atau masukan, mohon disampaikan melalui jalur-jalur komunikasi yang selama ini sudah kita bangun," kata Prasetyo usai mengikuti retreat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Prasetyo menegaskan, pemerintah tidak membenarkan segala bentuk teror maupun intimidasi terhadap siapa pun. Ia mengaku prihatin atas peristiwa yang menimpa sejumlah pihak dalam beberapa waktu terakhir.

“Ya, tentunya kita tidak menghendaki adanya hal-hal seperti itu. Iya, dong (prihatin). Masa hari begini, Pak, masih ada teror,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
istana negara Influencer teror
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/612/3193961//jule-8Muf_large.jpg
Heboh Video Jule Tanpa Hijab, Netizen Ingatkan Soal Cancel Culture!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193951//viral-2aqN_large.jpg
Salim Dower dan DJ Donny Diteror Bom Molotov, Istana: Hari Gini Masih Ada yang Begitu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193683//teror-GZ6r_large.jpg
Bongkar Pelaku Teror di Rumah DJ Donny, Kompolnas Sarankan Polisi Pakai Cell Dump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193304//menteri_ham_natalius_pigai-o6lR_large.jpg
Menteri HAM Minta Polisi Usut Tuntas Teror terhadap Influencer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/65/3193300//diva-PdFt_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Diva Azzura, Influencer Cantik yang Lagi Diisukan Dekat dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193272//wakil_ketua_lpsk_sri_suparyati-q5Cr_large.jpg
Aktivis dan Influencer Diteror, LPSK Minta Korban Segera Melapor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement