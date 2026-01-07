Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Permendagri Baru: Jabatan Kepala BPBD Tak Lagi Dirangkap Sekda

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |10:49 WIB
Permendagri Baru: Jabatan Kepala BPBD Tak Lagi Dirangkap Sekda
Kepala BPBD Tak Lagi Dijabat Sekretaris Daerah (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah menegaskan perubahan penting dalam tata kelola penanggulangan bencana di daerah. Melalui aturan baru, jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak lagi dirangkap oleh Sekretaris Daerah (Sekda), melainkan diisi oleh pejabat definitif sebagai kepala perangkat daerah.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD. Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini diterbitkan untuk memperkuat kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia, seiring meningkatnya kompleksitas ancaman bencana.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengatakan penguatan struktur organisasi menjadi kunci agar penanggulangan bencana di daerah berjalan lebih efektif dan responsif.

"Struktur organisasi yang lebih jelas dan kepemimpinan yang definitif akan memperkuat komando serta mempercepat pengambilan keputusan saat terjadi bencana," ujarnya, Selasa (7/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/470/3193970//huntara-3fDJ_large.jpg
Huntara Aceh Tamiang Rampung 10 Januari 2026, Siap Tampung 336 Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3193953//menteri_dalam_negeri_tito_karnavian-q3RZ_large.jpg
Pimpin Satgas Pascabencana, Tito Fokus Pulihkan 3 Provinsi di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193950//prabowo-YiGL_large.jpg
Catat! Ini Prioritas Utama Satgas Pascabencana Sumatera Bentukan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193946//prabowo-lLOW_large.jpg
Prabowo Bentuk Satgas Bencana Sumatera, Mendagri Tito Jadi Ketua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193935//mensesneg_prasetyo_hadi-eSM2_large.jpg
Istana: Pembangunan 50 Jembatan Gantung Ditargetkan Selesai Awal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193927//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-vlTh_large.jpg
BNPB: Pencarian Korban Banjir Sumatera dan Aceh Berlanjut hingga 8 Januari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement