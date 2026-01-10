Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kelakar Tito saat Lupa Sebut Purbaya: Kalau Beliau Ngambek, Nggak Ada Pitinya!

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |12:30 WIB
Kelakar Tito saat Lupa Sebut Purbaya: Kalau Beliau Ngambek, Nggak Ada Pitinya!
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sempat berkelakar soal Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026). 

Kelakar itu muncul setelah Tito menyadari dirinya lupa menyebut nama Purbaya sebagai bagian dari tim pengarah satgas.

Tito, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, awalnya mengambil alih pimpinan rapat dan menjelaskan dasar hukum serta tugas satgas yang baru dibentuk pemerintah.

"Kami juga baru menerima Keppres, itu tanggal 9 (Januari). Keppres ini sendiri ditetapkan tanggal 8 Januari. Tugasnya paling utama satgas ini adalah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tapi kita bekerja di tengah situasi yang masih ada tanggap darurat," kata Tito.

Dalam paparannya, Tito menjelaskan struktur satgas mulai dari tim pengarah hingga tim pelaksana. Ia menyebut tim pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), dengan anggota seluruh menteri koordinator, Panglima TNI, dan Kapolri.

"Tim pengarahnya adalah ketuanya Pak Menko PMK, dan anggotanya adalah semua menko, ditambah Panglima TNI dan Kapolri,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194581//huntara-vbis_large.jpg
BNPB: Warga Aceh Tamiang Bisa Pilih Huntara Terpusat atau In-Situ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194577//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-olZp_large.jpg
270 Jembatan Bailey Dikebut, Pulihkan Akses Jalan Pascabencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194568//bencana_alam_di_sumatera-GEfr_large.jpg
BNPB Catat Status Bencana di Sumatera Mulai Beralih ke Transisi Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/320/3194565//purbaya-aQE3_large.jpg
Purbaya Makin 'Berotot', Punya Wewenang Rekomposisi Rupiah dan Valas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194561//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-T9Rr_large.jpg
Cuaca Ekstrem Masih Berpotensi di Sumatera, BNPB Imbau Waspada Bencana Susulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194529//menkeu_purbaya-OQxh_large.jpg
Purbaya Respons soal Skandal Perusahaan asal China Kemplang Pajak Rugikan Negara Triliunan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement