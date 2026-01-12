Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Geledah Kantor Pajak Madya Jakarta Utara Terkait Kasus Suap

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |20:09 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Senin (12/1/2026). 

1. Geledah KPP Jakut

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan penggeledehan ini merupakan kegiatan penyidikan lanjutan usai KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait diskon pajak yang dilakukan pegawai di KPP Madya Jakarta Utara.

"Hari ini tim melanjutkan kegiatan penggeledahan di KPP Madya Jakarta Utara," kata Budi kepada wartawan, Senin (12/1/2026).

Ia belum merinci apa saja barang bukti yang diamankan dalam penggeledahan tersebut. Meski demikian, ia berjanji mengumumkan hasil penggeledahan ke publik.

"Saat ini tim masih melakukan penggeledahan tersebut, masih di lapangan. Nanti kami akan update terkait hasil penggeledahannya apa saja," tuturnya.

Seiring penggeledahan itu, KPK turut memeriksa kembali tiga dari lima tersangka. Ketiganya yang diperiksa merupakan tersangka kalangan penerima alias pegawai pajak di KPP Madya Jakarta Utara.

"Nah berkaitan dengan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka tersebut, tentunya untuk mendalami lagi atas keterangan ataupun informasi yang kemarin sudah diperoleh oleh penyidik dalam proses pemeriksaan terhadap para tersangka tersebut," tutur Budi.

Sebagai informasi, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berkaitan dengan pemeriksaan pajak pada DJP Kementerian Keuangan. Lima orang itu langsung ditahan ke Rutan Cabang KPK sejak Minggu (11/1/2026).

 

