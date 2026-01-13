Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral! Masjid Sheikh Zayed Solo Gelar Lomba Desain Keranda Jenazah, Minat?

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |10:23 WIB
Viral! Masjid Sheikh Zayed Solo Gelar Lomba Desain Keranda Jenazah, Minat?
Keranda Jenazah/dok okezone
A
A
A

JAKARTA - Masjid Raya Sheikh Zayed Solo akan menggelar beberapa lomba menarik yang bisa diikuti masyarakat menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya lomba desain keranda jenazah.

Lomba desain keranda jenazah ini bahkan viral di media sosial usai diunggah di Instagram @masjidzayedsolo.

‘’Masjid Raya Sheikh Zayed Solo mengajak kamu ikut Lomba Desain Keranda Jenazah.Tantangannya sederhana tapi bermakna,’’ tulis @masjidzayedsolo dikutip Okezone, Selasa (13/1/2026).

Nantinya, 10 desain terbaik akan dipatenkan dan diminta direvisi kekurangannya untuk kemudian kembali diujikan menjadi lima besar agar bisa dipilih pemenang juara satu, dua, tiga serta harapan satu dan dua yang juga akan diproduksi dengan atas nama pemilik desain sebagai amal jariyah serta mendapatkan hadiah jutaan rupiah.

Pemenang lomba rencananya akan dirilis bersamaan dengan kegiatan Nuzulul Quran yang diadakan Masjid Raya Sheikh Zayed saat memasuki bulan suci Ramadan.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3195014/tunanetra_kecebur_got-EZvr_large.jpg
Viral Tunanetra Kecebur ke Got Diduga Tak Didampingi Petugas, Ini Penjelasan Transjakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194897/viral-8xr1_large.jpg
Viral Mobil BMW Putih Berpelat Dinas, Kemhan: Palsu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194835/wna_pamer_kelamin-dATy_large.jpg
Viral Pamer Kemaluan di Taman Literasi Blok M, WNA Ngaku Gerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194814/viral-h5Ut_large.jpg
Viral BMW Putih Pelat Dinas Kemhan Ngebut di Jalan, Begini Reaksi Tegas Jenderal Tempur TNI AU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194809/viral_aksi_wna_pamer_kelamin_di_taman_literasi_blok_m-6zk3_large.jpg
Viral Aksi WNA Pamer Kelamin di Taman Literasi Blok M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194776/pemerintah-UFcT_large.jpg
Viral Kios di Trotoar Sudirman Bikin Pramono Geram
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement