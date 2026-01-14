Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu RI Soroti Geopolitik Global Makin ‘Abu-Abu’, Batas Perang dan Damai Kian Kabur

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |15:07 WIB
Menlu RI Soroti Geopolitik Global Makin ‘Abu-Abu’, Batas Perang dan Damai Kian Kabur
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono.
A
A
A

JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyoroti kondisi geopolitik global yang semakin tidak pasti. Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) 2026 di Kementerian Luar Negeri pada Rabu (14/1/2026), ia menggambarkan dunia saat ini berada dalam situasi berbahaya.

Ia mengatakan, batas antara perdamaian dan konflik semakin kabur. Menlu menilai tata kelola global yang selama ini menjadi penyangga stabilitas tidak lagi mampu mengejar realitas yang berkembang cepat.

“Saat ini kita hidup di ruang abu-abu yang berbahaya, di mana batas antara perdamaian dan perang tidak tegas dan tanpa celah untuk salah membaca situasi,” ujarnya.

Ia bahkan mengingatkan pada sejarah runtuhnya Liga Bangsa-Bangsa sebelum pecahnya Perang Dunia II. Menurut Menlu, kondisi global saat ini ditandai oleh kompetisi yang tajam hingga peran signifikan aktor non-negara, yang membentuk tatanan dunia baru.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/18/3195352//menteri_luar_negeri_ri_sugiono-oAmD_large.jpg
Menlu RI Kedepankan Diplomasi Ketahanan untuk Hadapi Kondisi Global yang Tak Pasti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195122//demonstrasi-9lNU_large.jpg
Pantau Situasi di Iran, Kemlu: Evakuasi WNI Belum Diperlukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/18/3194994//ilustrasi-JxkV_large.jpg
Kemlu RI Pantau Situasi WNI di Iran, Siapkan Rencana Kontinjensi untuk Evakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194648//demo_di_iran-lu0m_large.jpg
Kemlu Pastikan Kondisi WNI Aman di Tengah Demo Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194410//plt_pwni_kemlu_heni_hamidah-VQjb_large.jpg
Kemlu Dampingi WNI Anak yang Ditangkap di Yordania Terkait Dugaan Dukungan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/18/3194222//juru_bicara_kemlu_ri_yvonne_mewengkang-jrXs_large.jpg
Menlu dan Menhan Bakal Gelar Pertemuan 2+2 dengan Turki, Bahas Pertahanan hingga Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement