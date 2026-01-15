Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Refly Harun Tuding Penyidik Panik Limpahkan Berkas Roy Suryo Cs ke Kejaksaan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |21:32 WIB
Refly Harun Tuding Penyidik Panik Limpahkan Berkas Roy Suryo Cs ke Kejaksaan
Refly Harun (Foto: iNews TV)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Roy Suryo Cs, Refly Harun, menilai pelimpahan berkas kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan tersangka Roy Suryo Cs yang terburu-buru ke Kejaksaan menandakan penyidik tidak profesional dan panik.

"Paniknya barangkali ada tuntutan di sebelah sana, kapan ini dinaikkan, kapan ini ditahan, dan lain sebagainya. Jadi ada kepanikan seperti itu. Makanya kami menengarai penyidiknya tidak independen, ini sepertinya," ujarnya dalam program Interupsi bertema Kasus Dilimpahkan, Roy Suryo Cs Siap Disidang? sebagaimana disiarkan Official iNews, Kamis (15/1/2026).

Ia mengkritik pelimpahan berkas kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi yang menjerat Roy Suryo Cs karena prematur dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

"Kenapa begitu? Pertama, saksi dan ahli yang kita ajukan itu belum diperiksa dan baru akan diperiksa pada 20 Januari nanti. Bayangkan, tapi sudah dilimpahkan itu barang. Ini menunjukkan penyidik tidak profesional atau penyidiknya panik," tuturnya.

Ia menambahkan, berdasarkan pengamatannya terhadap dasar-dasar Roy Suryo Cs ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, tidak ada dasar yang relevan. Misalnya, terkait Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.

"Berikutnya, kalau kita lihat dasar-dasar pentersangkaan tersebut, tidak ada yang relevan dari enam pasal itu, kita katakan. Pasal 310 mengenai pencemaran nama baik itu tidak berlaku kalau terkait kepentingan publik," katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195630/rocky_gerung-X5ye_large.jpg
10 Ahli-Saksi Meringankan Roy Suryo Cs Dipanggil Polisi 20 Januari, Ada Rocky Gerung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195584/roy_suryo_cs-m4jv_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi Dilimpahkan ke Kejaksaan, Kubu Roy Suryo Cs: Prematur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195124/komisi_informasi-GAWP_large.jpg
Breaking News! Komisi Informasi Kabulkan Gugatan Bonatua Minta Ijazah Jokowi ke KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194320/jokowi-NcPY_large.jpg
Breaking News! Dua Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Temui Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194285/roy_suryo-X3iD_large.jpg
3 Alasan Roy Suryo Laporkan Pendukung Jokowi ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194143/babel-R4uW_large.jpg
Wagub Babel Usai Diperiksa 10 Jam di Bareskrim Terkait Ijazah Palsu: Curhat Jejak Akademiknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement