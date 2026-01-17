Crisis Center Disiapkan di Bandara Halim Usai Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros

JAKARTA - Direktur Utama PT Indonesia Air Transport (IAT), Adi Tri Wibowo, memastikan crisis center disiapkan sebagai pusat informasi keluarga dari 10 orang yang menaiki pesawat ATR yang hilang kontak di Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (17/1/2026).

1. Crisis Center

Adi menekankan setiap kebutuhan perjalanan keluarga ke lokasi crisis center akan difasilitasi pihak perusahaan. Lokasi crisis center berada di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

"Semua sudah kami siapkan. Kami sudah menghubungi pihak keluarga dan menginformasikan untuk bersiap apabila diminta. Kami akan mengakomodir," kata Adi dalam wawancara dengan iNews TV, Sabtu (17/1/2026) malam.

Ia menyampaikan, pihaknya mendapat kabar hilang kontaknya pesawat ATR dengan rute Yogyakarta-Makassar sejak pukul 12.15 WIB. Informasi datang dari pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KKNKT). Dikabarkan pesawat tersebut hilang kontak setelah lepas landas sejak pukul 8 pagi dari Jogja.

Pesawat itu ditargetkan mendarat di Makassar Airport pada pukul 11.23. "Namun sampai sekian lama (tidak mendarat) dikabarkan loss contact. Dari informasi yang kami terima, posisi mengarah ke bandara dan sempat diarahkan pihak ATC untuk menuju titik landing," ujar Adi.

Adi memastikan total orang yang menaiki pesawat berjumlah 10 orang. Ini terdiri dari 3 penumpang dan 7 crew.