Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Crisis Center Disiapkan di Bandara Halim Usai Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros

Rohman Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |20:29 WIB
Crisis Center Disiapkan di Bandara Halim Usai Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros
Crisis Center Disiapkan di Bandara Halim Usai Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Indonesia Air Transport (IAT), Adi Tri Wibowo, memastikan crisis center disiapkan sebagai pusat informasi keluarga dari 10 orang yang menaiki pesawat ATR yang hilang kontak di Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (17/1/2026). 

1. Crisis Center

Adi menekankan setiap kebutuhan perjalanan keluarga ke lokasi crisis center akan difasilitasi pihak perusahaan. Lokasi crisis center berada di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

"Semua sudah kami siapkan. Kami sudah menghubungi pihak keluarga dan menginformasikan untuk bersiap apabila diminta. Kami akan mengakomodir," kata Adi dalam wawancara dengan iNews TV, Sabtu (17/1/2026) malam.

Ia menyampaikan, pihaknya mendapat kabar hilang kontaknya pesawat ATR dengan rute Yogyakarta-Makassar sejak pukul 12.15 WIB. Informasi datang dari pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KKNKT). Dikabarkan pesawat tersebut hilang kontak setelah lepas landas sejak pukul 8 pagi dari Jogja.

Pesawat itu ditargetkan mendarat di Makassar Airport pada pukul 11.23. "Namun sampai sekian lama (tidak mendarat) dikabarkan loss contact. Dari informasi yang kami terima, posisi mengarah ke bandara dan sempat diarahkan pihak ATC untuk menuju titik landing," ujar Adi.

Adi memastikan total orang yang menaiki pesawat berjumlah 10 orang. Ini terdiri dari 3 penumpang dan 7 crew. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/320/3195931//garuda_indonesia-yQ2z_large.jpg
Daftar Maskapai Tertua di Indonesia yang Masih Aktif hingga Hari Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195962//tni_au_kerahkan_helikopter_h225m_caracal_cari_pesawat_atr_hilang_kontak_di_maros-Gylv_large.jpg
Cari Pesawat Hilang di Maros, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal hingga Pasukan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195951//puing_diduga_pesawat_atr_hilang_kontak_di_maros-sVeA_large.jpg
Puing-Puing Ditemukan Diduga Milik Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/320/3195947//pesawat-jw7R_large.jpg
Pesawat ATR Hilang Kontak di Sulsel, Ini Penjelasan Kemenhub 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195944//kepala_kantor_pencarian_dan_pertolongan_basarnas_makassar_m_arif-TR50_large.jpg
Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros Angkut 11 Orang, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195943//pesawat_hilang_kontak-170d_large.jpg
Kemenhub Ungkap Kondisi Cuaca saat Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement