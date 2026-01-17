Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menteri KKP Ungkap Ada 3 Pegawainya dalam Pesawat Hilang Kontak di Maros

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |22:08 WIB
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, menyebut tiga pegawainya ikut dalam penerbangan pesawat ATR 42-500 yang hilang kontak di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026). Mereka merupakan tim air surveillance dari PSDKP.

1. 3 Pegawai KKP

"Saudara Ferry Irrawan dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, jabatannya adalah Analis Kapal Pengawas. Saudara Deden Mulyana dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, jabatannya Pengelola Barang Milik Negara dan Saudara Yoga Nauval, jabatannya Operator Foto Udara," ujar Wahyu dalam konferensi pers di kantornya, Sabtu (17/1/2026).

Ia mengatakan, pegawai KKP ikut dalam rombongan misi pengawasan atau air surveillance di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

"Perlu kami sampaikan, benar terdapat pegawai KKP dalam pesawat tersebut yang melakukan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara," sambungnya.

Ia mengatakan tim SAR gabungan hingga kini masih melakukan proses pencarian titik pesawat jatuh.

"Pada 17 Januari 2026 pukul 19:20 WIB, status pesawat, kru, dan penumpang sedang dilakukan pencarian atau search and rescue oleh tim SAR gabungan," ucapnya.

Sekedar informasi, pesawat melakukan penerbangan dari Yogyakarta Adi Sucipto (JOG) menuju Makassar Sultan Hasanuddin (UPG), pada Sabtu (17/1/2026). Kendala hilang kontak ini dilaporkan ketika pesawat akan mendarat di Makassar.

 

Halaman:
1 2
      
