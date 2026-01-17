Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cari Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros, Tim SAR Terkendala Medan Berat Pegunungan Karst

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |21:29 WIB
Cari Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros, Tim SAR Terkendala Medan Berat Pegunungan Karst
Cari Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros, Tim SAR Terkendala Medan Berat Pegunungan Karst (Ist)
JAKARTA - Tim SAR Gabungan masih terus berupaya mencari pesawat jenis ATR 42-500 yang hilang kontak di wilayah udara Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026). Dalam pencarian ini, tim SAR terkendala medan yang sangat sulit.

1. Kendala Pencarian

"Kendala di lapangan darat itu sesuai dengan informasi dari OSC di lapangan, itu mereka agak terkendala dengan jalur-jalur menuju lokasi titik duga. Karena pegunungan-pegunungan karst yang sangat berbahaya dan tajam ya," ucap Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Makassar, M Arif, Sabtu (17/1/2026).

Tak hanya jalur darat, upaya pencarian juga dilaksanakan melalui udara. TNI Angkatan Udara (AU) telah mengerahkan helikopter untuk membantu pencarian.

"Sampai saat ini kami belum mendapatkan titik atau mendapatkan pesawat tersebut. Namun kami sampai saat ini masih melaksanakan pencarian baik lewat udara maupun lewat darat," ucapnya.

Ia menuturkan, saat pesawat hendak mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, cuaca saat ini dilaporkan berkabut. Namun terkait faktor cuaca yang diduga mengakibatkan pesawat hilang kontak, Arif tidak bisa memastikan hal tersebut.

"Saat itu cuacanya mendung, berkabut, mungkin itu yang menyebabkan. Cuma untuk mengetahui penyebab utamanya itu kan bukan ranah kami, tapi ranah KNKT," ujarnya.

 

