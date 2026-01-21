Sering Absen Sidang, Anwar Usman Ngaku Sakit sejak Awal 2025

JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, buka suara soal dirinya kerap absen dalam sidang. Anwar mengaku hal tersebut lantaran dirinya mengalami gangguan kesehatan.

1. Anwar Usman Sakit

Ia mengungkapkan, ia sudah mengalami hal ini sejak awal 2025. Bahkan, ia sempat terjatuh di kamarnya.

"Saya itu awal tahun 2005 ya, itu sakit betul-betul saya baru pernah merasakan sakit, itu boleh dibilang saya jatuh, ya bukan pingsan lagi. Sudah lupa sama sekali, saya pikir sudah hilang sudah saya," kata Anwar kepada wartawan, Rabu (21/1/2026).

Ia menceritakan, sang istri kemudian mendapatinya tergeletak di kamar. Anwar kemudian dibawa ke rumah sakit.

"Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan tidak ada kata lain saya harus diopname," ujarnya.