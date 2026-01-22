Momen Prabowo Disambut Hangat Diaspora di Swiss Jelang WEF 2026

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Swiss pada Rabu (21/1/2026) untuk menghadiri World Economic Forum (WEF) 2026.

1. Diaspora Sambut Prabowo

Pesawat yang membawa Prabowo dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Zurich pada pukul 17.30 waktu setempat. Kedatangan Prabowo disambut sejumlah pejabat perwakilan Republik Indonesia.

Turut menyambut ketibaan Presiden di bandara, yaitu Duta Besar Republik Indonesia untuk Konfederasi Swiss, YM I Gede Ngurah Swajaya, serta Atase Pertahanan KBRI Paris, Marsma TNI Hendra Gunawan.

Prabowo kemudian melanjutkan perjalanan menuju Grand Hotel Quellenhof, Grand Resort Bad Ragaz. Di tempat ini, ramai diaspora Indonesia menyambut kedatangan Prabowo.

“Selamat datang di Swiss, Bapak!” ujar para Diaspora Indonesia menyambut Prabowo.

Penyambutan untuk Prabowo juga diwarnai kehadiran dua anak Indonesia, Tanaya Apriandi (7 tahun) dan Narendra Apriandi (12 tahun), yang membawakan bouquet bunga untuk Prabowo.

“Terima kasih,” ujar Prabowo.

Dalam penyambutan itu, salah seorang diaspora Indonesia menyampaikan ucapan serta sapaan khas “Horas”. Prabowo pun membalas sapaan tersebut dengan hangat. “Horas majua jua,” jawab Prabowo.