Prabowo: Cek Kesehatan Gratis Bukan Program Populis, Rasional untuk Hemat Uang

SWISS – Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bukan program populis, melainkan program yang dapat menghemat uang.

Prabowo menyampaikan hal ini dalam pidatonya di hadapan para pemimpin dunia di World Economic Forum di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

“Kami menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh warga negara Indonesia. Ini bukan program populis. Ini adalah program rasional untuk menghemat uang,” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan, program CKG dapat menghemat uang karena mampu mendeteksi penyakit sejak dini. Dengan begitu, pengobatan dapat dilakukan sejak awal dan biaya berobat bisa ditekan.

“Dengan mendeteksi penyakit sejak dini, kita akan menghemat jauh lebih banyak dalam jangka panjang untuk biaya pengobatan,” ujarnya.