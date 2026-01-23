Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

WEF Davos 2026, GREAT Institute Nilai Prabowonomics Relevan Secara Global

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |22:57 WIB
WEF Davos 2026, GREAT Institute Nilai Prabowonomics Relevan Secara Global
Direktur Eksekutif GREAT Institute Sudarto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - GREAT Institute menyampaikan apresiasi atas pidato Presiden Prabowo Subianto dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss. Pidato tersebut dinilai menandai kehadiran Indonesia bukan sekadar sebagai peserta forum global, melainkan sebagai penyampai gagasan dan arah kebijakan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dunia.

Direktur Eksekutif GREAT Institute, Sudarto, menilai pidato Prabowo di Davos menunjukkan upaya sadar untuk membawa Prabowonomics sebagai kerangka pemikiran ekonomi yang berangkat dari pengalaman negara berkembang, namun tetap relevan bagi diskursus ekonomi global.

“Pidato Presiden Prabowo di Davos tidak sekadar berbicara tentang pertumbuhan, tetapi menegaskan bahwa stabilitas, kedaulatan ekonomi, dan pembangunan manusia merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan ekonomi nasional maupun global,” ujar Sudarto, Jumat (23/1/2026).

Dalam pidatonya, kata dia, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Ia menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam fase ketidakpastian akibat konflik geopolitik, krisis energi dan pangan, serta rapuhnya rantai pasok global. Dalam konteks tersebut, Prabowo menegaskan bahwa perdamaian, stabilitas, dan tata kelola yang kuat merupakan prasyarat bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197190//presiden_prabowo-PMtj_large.jpg
Akademisi Nilai Pidato Prabowo di Davos Jadi Blueprint Pembangunan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/622/3197160//magang-QwP1_large.jpg
Digaji UMP, Fresh Graduate Rasakan Manfaat Magang Nasional Inisiasi Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/51/3197082//presiden_prabowo_bertemu_zinedine_zidane_di_swiss_presidenrepublikindonesia-wg7C_large.jpg
Presiden Prabowo Subianto Bertemu Zinedine Zidane dan Presiden FIFA di Swiss: Bicara Sepakbola Indonesia hingga Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197057//prabowo-SyQe_large.jpg
Pidato di WEF, Prabowo Dapat Tepuk Tangan saat Ungkap Produksi MBG Tandingi McDonald’s
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197038//prabowo-Fqh2_large.jpg
Momen Prabowo dan Didit Foto Bareng Zinedine Zidane di Davos Swiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197023//presiden_prabowo-RbUm_large.jpg
Prabowo Pamer Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: 5 Persen Setiap Tahun 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement