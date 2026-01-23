Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tiba di Paris, Dijadwalkan Bertemu Macron di Istana Elysee

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |23:02 WIB
Prabowo Tiba di Paris, Dijadwalkan Bertemu Macron di Istana Elysee
Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris (foto: dok Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Orly, Paris, Prancis, pada Jumat (23/1/2026) sekitar pukul 14.50 waktu setempat.

Kunjungan Prabowo ke Prancis merupakan bagian dari agenda diplomasi bilateral guna memperkuat hubungan kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis.

Setibanya di bandara, Prabowo disambut oleh Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar, serta Atase Pertahanan RI di Paris Marsma TNI Hendra Gunawan.

Prabowo kemudian melewati karpet merah dan berjabat tangan dengan para pejabat penyambut. Kepala Negara selanjutnya berjalan menuju kendaraan VVIP untuk melanjutkan perjalanan.

 

Halaman:
1 2
      
