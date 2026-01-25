Hujan Deras Picu Meningkatnya Serangan Hiu, 4 Orang Jadi Korban

SYDNEY - Serangan hiu meningkat dalam beberapa hari terakhir di wilayah Australia. Serangan hiu yang tidak diprovokasi biasanya dipicu kondisi lingkungan, zat penarik di dalam air atau malah keduanya.

1. Serangan Hiu Meningkat

Dalam 48 jam, terdapat 4 gigitan hiu. Tiga di antaranya dalam bentangan 15 km (9 mil) di pantai timur Australia.

Pada 18 Januari 2026, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dilarikan ke rumah sakit dengan luka kritis. Ia kemudian meninggal setelah diserang saat berenang di Pelabuhan Sydney.

Keesokan harinya, papan selancar seorang anak berusia 11 tahun digigit di pantai Dee Why, beberapa jam sebelum seorang pria diserang di Manly terdekat dan dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis.

Kemudian, pada 20 Januari, seorang peselancar keempat "mengalami luka di dadanya" setelah seekor hiu menggigit papan selancarnya sekitar 300 km di sepanjang pantai.

"Ini adalah rangkaian gigitan hiu terdekat—baik dari segi kedekatan maupun waktu—yang pernah saya lihat dalam 20 tahun penelitian saya," kata profesor madya kebijakan publik di Universitas Sydney, Pepin-Neff, melansir BBC, Minggu (25/1/2026).

Rangkaian insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran dan puluhan pantai telah ditutup karena kekhawatiran akan lebih banyak serangan. Seruan untuk pembunuhan massal hiu semakin menguat.

Namun, para ahli telah memperingatkan terhadap tindakan tersebut. Para ahli lebih menganjurkan kesadaran yang lebih besar tentang perilaku hiu dan mendesak untuk memikirkan kembali hubungan manusia dengan ikan-ikan ini.

Mereka menyatakan, banyak faktor yang mungkin berkontribusi pada serangkaian insiden baru-baru ini. Hiu bukanlah masalahnya.

2. Mengapa Tiba-Tiba Banyak Serangan Hiu di Australia?

Serangan hiu yang tidak diprovokasi biasanya dipicu oleh kondisi lingkungan, zat penarik di dalam air, atau keduanya.

Tiga insiden baru-baru ini di Sydney – yang semuanya diduga melibatkan hiu banteng – terjadi setelah hujan deras selama beberapa hari. Stasiun cuaca resmi kota mencatat curah hujan 127 mm dalam 24 jam – hari terbasah di bulan Januari dalam 38 tahun terakhir.