HOME NEWS INTERNATIONAL

Remaja 13 Tahun Berenang 4 Jam di Laut Demi Selamatkan Ibu dan Adik-Adiknya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |09:32 WIB
Remaja 13 Tahun Berenang 4 Jam di Laut Demi Selamatkan Ibu dan Adik-Adiknya
Aksi heroik Austin Appelbee menyelamatkan ibu dan adik-adiknya. (Foto: ABC)
A
A
A

MELBOURNE — Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun berenang selama empat jam di perairan dingin dan berombak untuk menyelamatkan ibu serta dua adik kandungnya yang terseret ke laut lepas pantai Australia Barat.

Keluarga tersebut, dari ibu kota negara bagian Perth, menggunakan kayak dan papan dayung pada Jumat (30/1/2026) pagi ketika kondisi laut dan angin buruk mulai menyeret mereka ke laut. Remaja itu, Austin Appelbee, kemudian berenang sekitar 4 kilometer ke pantai untuk meminta bantuan, kata polisi.

"Ombaknya sangat besar dan saya tidak memakai jaket pelampung... Saya terus berpikir 'terus berenang, terus berenang,'" kata Austin pada Selasa (3/2/2026). "Akhirnya saya sampai di pantai, terhempas ke dasar pantai, dan langsung pingsan."

Austin mengatakan awalnya ia berangkat dengan kayak tiup dan mengenakan jaket pelampung, tetapi laut berombak dan perahu itu kemasukan terlalu banyak air sehingga ia meninggalkannya. Ia kemudian membuang jaket pelampung karena menghambat renangnya. Ia berusaha tetap fokus pada pikiran positif.

 

