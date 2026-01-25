Korban Pesawat ATR, Pegawai KKP Ferry Irawan Dimakamkan dengan Upacara Kedinasan

JAKARTA - Suasana duka menyelimuti Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, saat jenazah Ferry Irawan, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dimakamkan pada Minggu (25/1/2026).

Ferry Irawan diketahui merupakan salah satu korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 yang jatuh di wilayah Gunung Bulusaraung, Sulawesi Selatan.

Pantauan Okezone di lokasi, prosesi pemakaman berlangsung khidmat dengan upacara kedinasan. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi pelepasan terakhir almarhum yang dikenal sebagai sosok berdedikasi dalam menjalankan tugasnya di lingkungan KKP.

Sekitar pukul 10.00 WIB, jenazah Ferry Irawan tiba di TPU Pondok Rangon. Sebelumnya, jenazah disemayamkan di Auditorium Madidihang, Akademi Usaha Perikanan (AUP) KKP, Jakarta Pusat, sebelum diberangkatkan menuju lokasi pemakaman.

Petugas KKP berseragam tampak mengusung peti jenazah menuju liang lahat sebagai bentuk penghormatan terakhir secara kedinasan. Peti jenazah juga diselimuti Bendera Merah Putih, menandai jasa almarhum sebagai aparatur sipil negara.