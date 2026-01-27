Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Lido City Bersih-Bersih Masjid di Cigombong Bogor Jelang Ramadhan

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |21:30 WIB
MNC Lido City Bersih-Bersih Masjid di Cigombong Bogor Jelang Ramadhan
MNC Lido City Bersih-Bersih Masjid di Cigombong Bogor Jelang Ramadhan (Okezone)
BOGOR – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City kembali menggelar Program Peduli Masjid pada Selasa, 27 Januari 2025. Hal tersebut merupakan kelanjutan setelah tahun sebelumnya program serupa sukses dilaksanakan bersama MNC Tourism Indonesia dan MNC Peduli. 

1. Bersih-Bersih Masjid

General Manager Town Management KEK MNC Lido City, Syaiful Ardiansyah, mengatakan, kali ini, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City menggelar Program Peduli Masjid di Masjid Al Azhim, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Ia menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kepedulian terhadap masyarakat sekitar kawasan. 

“Terima kasih kepada pengurus DKM Masjid Al Azim. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya KEK MNC Lido City khususnya itu selalu melakukan program kepedulian lingkungan, salah satunya adalah dengan program peduli masjid ini,” kata Syaiful.

Dalam program kali ini, tim dari KEK MNC Lido City melakukan aksi bersih-bersih masjid yang meliputi pembersihan toilet, tempat wudhu, lantai, karpet, hingga sudut-sudut masjid yang sulit dijangkau. 

“Iya, jadi program pembersihan masjid ini tidak hanya hanya dari dalam masjidnya tapi kita juga melakukan pembersihan di toiletnya, di tempat wudhu juga di halaman masjidnya,” ucap dia.

