INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Truk Tertemper KA Gajayana di Kebumen Sudah Dievakuasi, Jalur Bisa Dilalui 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |13:36 WIB
Truk Tertemper KA Gajayana di Kebumen Sudah Dievakuasi, Jalur Bisa Dilalui 
Truk Tertemper KA Gajayana di Kebumen Sudah Dievakuasi, Jalur Bisa Dilalui  (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Insiden kereta api (KA) Gajayana (35) tertemper truk di petak jalan Prembun-Kutowinangun Kabupaten Kebumen sempat mengakibatkan jalur hulu sementara tak dapat dilalui oleh perjalanan kereta api. Peristiwa ini terjadi pada Selasa (27/1/2026) pukul 21.32 WIB.

1. Sudah Dievakuasi

"Update informasi pasca insiden Kereta Api Gajayana (35) tertemper kendaraan truk di JPL 582 petak jalan Prembun-Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada Selasa tanggal 27 Januari 2026, pukul 21.32 WIB," tulis akun X, @KAI121.

Saat kejadian itu dilaporkan, petugas KAI langsung bergerak ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi truk dan membersihkan jalur. KAI menegaskan saat ini jalur telah bisa dilalui dengan kecepatan yang telah ditentukan.

"Berdasarkan informasi terbaru dari petugas di lapangan, proses evakuasi kendaraan truk telah selesai dilakukan. Saat ini, jalur hulu dan hilir telah dapat dilalui dengan kecepatan yang diizinkan," sambungnya.

Atas kejadian itu, KAI memohon maaf imbas kejadian ini penumpang mengalami keterlambatan perjalanan kereta.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan perjalanan yang terjadi sebagai dampak dari insiden tersebut," ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
