KAI Ungkap 430 Ribu Tiket KA Masih Tersedia!

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyatakan sebanyak 3.483.469 tiket telah ludes terjual hingga Rabu (18/3/2026). Pada musim mudik Lebaran tahun ini, KAI menyediakan 4.498.696 tempat duduk untuk perjalanan KA Jarak Jauh dan KA Lokal pada periode 11 Maret hingga 1 April 2026.

1. Tiket Masih Tersedia

Dengan data tiket tersebut, artinya tersedia sekitar 1.015.227 tempat duduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Pada layanan KA jarak jauh, penjualan tiket telah mencapai 3.141.282 lembar. KAI menyediakan 3.571.760 tempat duduk untuk KA jarak jauh.

"Artinya, masih tersedia sekitar 430.478 tempat duduk yang dapat dipesan masyarakat untuk perjalanan mudik maupun arus balik," tulis Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangannya, Rabu (18/3).

Sementara itu, pada layanan KA lokal, tercatat 342.187 tiket telah habis terjual atau 36,9 persen dari total 926.936 tempat duduk yang tersedia. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 584.749 tempat duduk yang dapat dimanfaatkan pelanggan.

Anne mengatakan, peningkatan penjualan ini menunjukkan masyarakat mulai memanfaatkan kereta api sebagai pilihan utama untuk mudik lebih awal.

“Tren perjalanan mudik dengan kereta api terus menguat sejak pertengahan Maret. Hal ini terlihat dari penjualan tiket yang meningkat secara bertahap, khususnya pada layanan kereta api jarak jauh yang menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan antarkota,” ujar Anne.

Selama tujuh hari pertama masa Angkutan Lebaran, yaitu 11 hingga 17 Maret 2026, layanan Kereta Api jarak jauh telah melayani 1.125.378 pelanggan di berbagai relasi di Pulau Jawa dan Sumatra. Angka tersebut menunjukkan arus mudik mulai terbentuk lebih awal dan terus meningkat dari hari ke hari.

Untuk 18 Maret 2026, pergerakan pelanggan diperkirakan tetap tinggi. Hingga pagi hari, terdapat sekitar 188.678 pelanggan Kereta Api Jarak Jauh yang dijadwalkan bepergian, dengan tingkat okupansi sementara mencapai 115,4 persen. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring penjualan tiket yang masih berlangsung.