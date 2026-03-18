Jasa Penitipan Barang di Stasiun Pasar Senen Naik 50 Persen saat Mudik Lebaran

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |04:36 WIB
Jasa Penitipan Barang di Stasiun Pasar Senen Naik 50 Persen saat Mudik Lebaran
Jasa Penitipan Barang di Stasiun Pasar Senen Naik 50 Persen saat Mudik Lebaran (Andri Bagus)
JAKARTA - Jasa penitipan barang di Stasiun Senen naik signifikan saat mudik Lebaran 2026. Para pemudik menggunakan jasa itu untuk memastikan keamanan barang bawaannya.

Berdasarkan pantauan Okezone, Selasa (17/3/2026), situasi arus mudik di Stasiun Pasar Senen, cukup padat. Banyak pemudik memanfaatkan jasa penitipan barang sambil menunggu waktu keberangkatan kereta api.

Petugas jasa penitipan barang, Iqbal, mengakui banyak pemudik yang meminati jasa penitipan barang. Hal itu membuatnya agak cukup kewalahan dalam memberikan pelayanan.

"Kenaikan sampai dengan 50 persen. Kami buka dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB," kata Iqbal.

Dia mengatakan, ada tiga kategori dalam penitipan barang, yaitu barang, loker kecil, dan besar. Tarif yang dikenakan adalah per jam.

"Untuk barang Rp5 ribu, loker kecil Rp11 ribu, dan loker besar Rp 14 ribu. Kami menyiapkan 40 loker," ujarnya.

"Bisa juga barang diinapkan dengan durasi paling lama satu minggu," ucapnya.

Di sisi lain, Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo, menerangkan mobilitas masyarakat yang menggunakan kereta api di wilayah Daop 1 Jakarta terus meningkat. Hal itu khusus di Stasiun Pasar Senen.

 

