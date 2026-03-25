Operasi Ketupat 2026 Berakhir, Polisi Fokus Urai Sisa Arus Balik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |16:51 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
JAKARTA – Polri menyatakan bahwa Operasi Ketupat 2026 yang bertujuan mengamankan arus mudik dan balik Lebaran telah berakhir. Selanjutnya, polisi akan menggelar Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menjelaskan bahwa KRYD dilakukan untuk melanjutkan pengamanan serta pelayanan kepada masyarakat, khususnya pemudik yang kembali ke Jakarta dan sekitarnya.

“Kegiatan operasinya, karena hari ini operasi telah selesai, kami tambahkan tiga atau empat hari dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ini bagian dari upaya agar rangkaian arus mudik dan arus balik tetap terjaga dengan baik,” ujar Sigit, Rabu (25/3/2026).

Ia menambahkan, puncak arus balik gelombang pertama terjadi pada Selasa, 24 Maret 2026, dengan jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta dan sekitarnya mencapai 256.338 unit.

“Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang mencapai 223.163 kendaraan. Namun, kami melihat puncak arus balik telah terjadi tadi malam dan tinggal mengurai sisanya,” katanya.

 

Berita Terkait
Menhub: Angkutan Umum Lebaran 2026 Naik 4,07 Persen hingga H+3
Tinjau Jasa Marga Command Center, Kapolri Pastikan Penanganan Arus Balik Berjalan Lancar dan Aman
Cegah Kepadatan di Pelabuhan Bakauheni, Kendaraan Pemudik Ditempeli Stiker Masa Arus Balik
One Way Nasional Diperpanjang, Kini dari Km 459 Ruas Jalan Tol Semarang-Solo
Arus Balik Lebaran, Penumpang Masih Padati Stasiun Gambir saat Malam Hari
Bus Mogok Akibat Tak Kuat Nanjak, Lingkar Gentong Tasikmalaya Macet Parah
