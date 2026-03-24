HOME NEWS NASIONAL

Cegah Kepadatan di Pelabuhan Bakauheni, Kendaraan Pemudik Ditempeli Stiker Masa Arus Balik

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |23:30 WIB
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo/Okezone
LAMPUNG SELATAN - PT ASDP Indonesia Ferry memberlakukan sistem penyaringan (filtering) kendaraan di beberapa titik baik di tol maupun arteri guna mengantisipasi adanya kepadatan di Pelabuhan Bakauheni dalam masa arus balik Lebaran 2026.

Demikian disampaikan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo dalam konferensi pers di Pelabuhan Bakauheni Lampung pada Selasa (24/3/2026).

Heru mengatakan, penyaringan itu dilakukan di beberapa titik yang juga merupakan buffer zone (ruang tunggu) dan titik delaying sistem kendaraan saat terjadi kepadatan di pelabuhan.

“Di tol itu kan ada rest area-rest area yang kemudian kita lakukan untuk filtering. Jadi rest area-rest area itu selain digunakan sebagai buffer zone atau delaying system tapi juga dilakukan untuk memfilter kendaraan,” kata Heru.

Dalam penyaringan tersebut, nantinya ada beberapa kategori kendaraan yang ditempeli stikerku dengan warna yang berbeda. Bagi kendaraan dengan penumpang yang sudah memiliki tiket maka akan ditempeli stiker berwarna hijau.

Sementara untuk kendaraan yang belum memiliki tiket atau hanya mengantarkan penumpang ke Pelabuha akan diberi stiker berwarna merah.

“Jadi, kendaraan yang mereka ingin menyeberang ke sini yang sudah memiliki tiket akan kita tandai dengan stiker. Kemudian kendaraan yang belum memiliki tiket juga akan kita tandai dengan stiker dengan warna yang berbeda,” ucap dia.

 

