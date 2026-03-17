Arus Mudik Pelabuhan Merak Diprediksi Memuncak Malam Ini hingga Dini Hari

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |21:27 WIB
Arus Mudik Pelabuhan Merak Diprediksi Memuncak Malam Ini hingga Dini Hari
Direktur Operasional dan Transportasi ASDP Rio Theodore Natalianto Lasse (foto: Okezone)
CILEGON – PT ASDP Indonesia Ferry memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2026, di Pelabuhan Merak mulai terjadi pada malam ini. Hal tersebut diungkapkan Direktur Operasional dan Transportasi ASDP, Rio Theodore Natalianto Lasse.

Rio mengatakan, puncak arus mudik diperkirakan terjadi mulai Selasa (17/3/2026) pukul 20.00 WIB hingga dini hari, 18 Maret 2026.

Ia menyebut, prediksi tersebut berdasarkan data pemesanan tiket kapal melalui aplikasi Ferizy, di mana mayoritas pemudik memilih jadwal keberangkatan malam hari.

“Jadi memang betul, karena prediksi puncak kita itu di tanggal 18 dan 19 Maret. Kalau dari pantauan kami di Ferizy, data reservasi menunjukkan bahwa sekitar nanti malam pukul 20.00 WIB sampai dini hari akan terjadi peningkatan arus mudik,” kata Rio dalam konferensi pers di Pelabuhan Merak eksekutif, Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan, setelah terjadi lonjakan volume kendaraan pada malam hingga dini hari, arus kendaraan diperkirakan akan menurun pada pagi hari hingga sekitar pukul 09.00–10.00 WIB.

Setelah itu, arus kendaraan diprediksi kembali meningkat hingga dini hari 19 Maret 2026 atau H-2 Lebaran.

“Pada tanggal 18 nanti akan landai hingga sekitar pukul 09.00–10.00 WIB, kemudian akan naik lagi sampai dini hari tanggal 19. Jadi, prediksi kami dua hari ini merupakan periode paling padat,” ujarnya.

 

