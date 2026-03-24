One Way Nasional Diperpanjang, Kini dari Km 459 Ruas Jalan Tol Semarang-Solo

One Way Nasional Diperpanjang, Kini dari Km 459 Ruas Jalan Tol Semarang-Solo

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memperpanjang penerapan one way nasional, Selasa (24/3). Kini one way dilakukan sejak KM 459 ruas Jalan Tol Semarang-Solo.

One way nasional dilakukan sejak KM 459 ruas Jalan Tol Semarang-Solo hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama). Rekayasa lalu lintas ini dilakukan melihat volume lalu lintas menuju arah Jakarta.

"Ada perpanjangan penambahan one-way arus balik dari kilometer 459 sampai kilometer 414 Kalikangkung. Oleh sebab itu, sesuai dengan prediksi bahwa tanggal 24 itu arus puncak," ujar Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, Selasa (24/3/2026).

Agus menambahkan rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan melihat jumlah kendaraan per jam yang melintas hingga Rabu (25/3) pukul 06.00 WIB besok. "Tentunya nanti akan kita lihat traffic counting pada pukul 6 besok," imbuhnya.

Namun apabila jumlah kendaraan dari arah transjawa masih tinggi, kata Agus, maka one way kemungkinan akan diperpanjang. Agus menegaskan kebijakan ini akan terus dievaluasi berdasarkan situasi di lapangan.