Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

One Way Nasional Diperpanjang, Kini dari Km 459 Ruas Jalan Tol Semarang-Solo

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |22:35 WIB
A
A
A

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memperpanjang penerapan one way nasional, Selasa (24/3). Kini one way dilakukan sejak KM 459 ruas Jalan Tol Semarang-Solo.

One way nasional dilakukan sejak KM 459 ruas Jalan Tol Semarang-Solo hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama). Rekayasa lalu lintas ini dilakukan melihat volume lalu lintas menuju arah Jakarta.

"Ada perpanjangan penambahan one-way arus balik dari kilometer 459 sampai kilometer 414 Kalikangkung. Oleh sebab itu, sesuai dengan prediksi bahwa tanggal 24 itu arus puncak," ujar Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, Selasa (24/3/2026).

Agus menambahkan rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan melihat jumlah kendaraan per jam yang melintas hingga Rabu (25/3) pukul 06.00 WIB besok. "Tentunya nanti akan kita lihat traffic counting pada pukul 6 besok," imbuhnya.

Namun apabila jumlah kendaraan dari arah transjawa masih tinggi, kata Agus, maka one way kemungkinan akan diperpanjang. Agus menegaskan kebijakan ini akan terus dievaluasi berdasarkan situasi di lapangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement