HOME NEWS NASIONAL

Debat Panas! Pasha Ungu Interupsi Veronica Tan saat Jelaskan Kinerja Kementerian PPPA

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |20:52 WIB
Debat Panas! Pasha Ungu Interupsi Veronica Tan saat Jelaskan Kinerja Kementerian PPPA
Debat Panas! Pasha Ungu Interupsi Veronica Tan saat Jelaskan Kinerja Kementerian PPPA
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu berdebat dengan Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Kompleks Parlemen Jakarta.

Momen itu terjadi kala Veronica menjelaskan capaian kementeriannya. Ia juga menjelaskan sejumlah program yang telah dijalankan oleh Kementerian PPPA, seperti perlindungan dan pemberdayaan.

"Perspektif perempuan itu tidak, bukan hanya kerjaan kementerian PPA saja," ungkap Veronica dikutip, Rabu (28/1/2026).

Setelah itu, Pasha menginterupsi. Ia mengaku tak paham dengan penjelasan Veronica dan soroti efektivitas kinerja Kementerian PPPA. Menurutnya, apa yang telah dilakukan Kementerian PPPA sama dengan Komnas Perempuan.

"Dari tadi ini kita bicara perlindungan hukum, pendampingan hukum, advokat, ini sebenarnya makanya tadi saya bilang ini polres atau apa? Loh, apa bedanya dengan Komnas Perempuan? Sama juga penegakan hak asasi manusia, penegakan hukum, dan lain sebagainya," ujar Pasha.

 

Halaman:
1 2 3
      
