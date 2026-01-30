Kaesang Segera Umumkan Sosok ‘’Mr J’’ yang Gabung ke PSI

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyatakan bahwa sosok “Mr J” yang selama ini menjadi misteri tak lama lagi akan diumumkan langsung oleh Ketua Umumnya, Kaesang Pangarep.

“Seperti yang dikatakan Mas Kaesang tadi, Mr J yang selama ini masih misterius, entah siapa, itu akan diumumkan oleh Mas Kaesang pada waktunya,” kata Raja Juli Antoni usai pembukaan rakernas PSI di Makassar, dikutip Jumat, (30/1/2026).

Pengumuman tersebut, kata dia, terbuka peluang dilakukan setelah infrastruktur partai terbentuk secara menyeluruh hingga ke tingkat TPS. PSI ingin memastikan kesiapan organisasi sebelum langkah politik besar diumumkan ke publik.

“Ketika infrastruktur partai PSI sampai ke TPS-TPS sudah terbentuk, nah nanti baru Mas Ketum Mas Kaesang akan umumkan siapa Mr J,” ujarnya.

Dia optimistis kehadiran Mr J nantinya akan memberikan dampak signifikan bagi perjalanan politik PSI ke depan. Ia menilai sosok tersebut mampu memperkuat posisi partai dalam kontestasi nasional.

“Mudah-mudahan kehadiran beliau nanti akan menyempurnakan kemenangan PSI di 2029,” tuturnya.