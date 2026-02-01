Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Pedagang Sayur di Tangerang Nekat Jual Tramadol-Hexymer Ilegal

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |13:07 WIB
Duh! Pedagang Sayur di Tangerang Nekat Jual Tramadol-Hexymer Ilegal
Pedagang sayur di Tangerang, Banten jual obat keras (Foto: Ist/Riyan Rizki)
TANGERANG – Seorang pemuda berinisial HSP alias PIKI (23) ditangkap polisi karena menjual obat keras jenis Tramadol dan Hexymer secara ilegal. PIKI menyamarkan aksinya dengan berjualan sayur-sayuran di kawasan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kapolsek Sepatan AKP Fahyani menjelaskan aksi PIKI terendus pihak kepolisian berdasarkan laporan masyarakat, dan akhirnya dibongkar pada Rabu 28 Januari 2026 sore.

"Berawal dari laporan masyarakat, anggota melakukan penyelidikan di lokasi dan mendapati seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan,” kata Fahyani, Minggu (1/2/2026).

Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan obat keras jenis Tramadol dan Hexymer yang diduga diedarkan secara ilegal. Saat ditangkap, pelaku tidak bisa mengelak lagi karena polisi menemukan barang bukti berupa 79 butir Tramadol, 61 butir Hexymer, serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp220 ribu.

Selain itu, diamankan juga satu unit sepeda motor dan tas selempang yang digunakan pelaku saat beroperasi. "Menurut keterangan pelaku kepada penyidik, obat-obatan tersebut diedarkan tanpa izin edar secara eceran kepada pembelinya di wilayah Sepatan," ujarnya.

Topik Artikel :
tangerang Tramadol Obat Keras obat
