HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Jaya Gelar Operasi Keselamatan Jaya 2026, Ini Target Sasarannya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |12:27 WIB
Polda Metro Jaya Gelar Operasi Keselamatan Jaya 2026, Ini Target Sasarannya!
Polda Metro Jaya Gelar Operasi Keselamatan Jaya 2026
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggelar Operasi Keselamatan Jaya 2026 mulai dari tanggal 2-15 Februari 2026 mendatang. Salah satu yang menjadi sasaran utama yakni pengendara yang melawan arus.

“Beberapa target yang kami sasar di antaranya, belakangan ini fenomena yang muncul, di antaranya pengendara-pengendara yang melawan arus. Ini akan menjadi sasaran utama kami,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin, Senin (2/2/2026).

Komarudin menjelaskan, pengendara melawan arus kerap ditemukan di ruas-ruas jalan tertentu. Ia menegaskan, hal itu membahayakan keselamatan para pengendara.

“Karena ini tentunya bukan hanya mengancam keselamatan dirinya, tapi orang di sekitarnya pun ikut terancam. Ini akan menjadi sasaran utama kami,” ujar dia.

Pelanggaran lalu lintas lainnya juga menjadi sasaran dari Operasi Keselamatan Jaya 2026. Terutama potensi gangguan ancaman dan keselamatan masyarakat.

“Di antaranya melebihi batas kecepatan. Kemudian pengendara yang masih di bawah umur. kita juga melihat banyak anak-anak yang masih di bawah umur sudah membawa kendaraan ke sekolah dan lain sebagainya, juga menjadi sasaran kita,” ungkapnya.

 

