Kompolnas Perkuat Pengaduan Digital untuk Warga Laporkan Pelanggaran Polisi

JAKARTA - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam, mengungkapkan pihaknya terus melakukan penguatan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Polri.

“Tema yang kita angkat adalah profesional dan integritas. Kompolnas harus bekerja secara profesional dan berintegritas, sekaligus memastikan kepolisian juga berjalan dalam koridor tersebut,” kata Anam kepada awak media, Rabu (6/5/2026).

Kompolnas juga terus mengembangkan sistem pengaduan berbasis digital agar lebih mudah diakses. Meski begitu, pihaknya tetap menyediakan layanan langsung bagi masyarakat.

“Kami melakukan peningkatan sistem pengaduan digital, tetapi layanan konvensional tetap kami buka agar semua lapisan masyarakat bisa terlayani,” ujar Anam.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago meminta warga untuk tidak ragu melapor ke Kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).