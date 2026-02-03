Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Usai Dialog dengan MUI, Pandji Komit Perbaiki Materi Komedi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |19:48 WIB
Usai Dialog dengan MUI, Pandji Komit Perbaiki Materi Komedi
komika Pandji Pragiwaksono di kantor MUI (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono mendatangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat untuk berdialog terkait materi stand up comedy Mens Rea, Selasa (3/1/2026). Dalam diskusi tersebut, Pandji mendapatkan sejumlah masukan.

Pandji menghadiri pertemuan itu didampingi kuasa hukumnya, Haris Azhar. Ia diterima langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh.

"Tadi saya diingatkan bahwa sebagai orang yang berkarya, tentu selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik lagi," kata Pandji kepada wartawan.

Sebagai seorang seniman, Pandji berkomitmen untuk memperbaiki materi komedinya agar tetap dapat terus berkarya. Oleh karena itu, ia berjanji akan menyusun materi komedi dengan lebih mempertimbangkan perasaan berbagai pihak.

"Saya punya komitmen. Karena saya ingin terus berkarya dan karya itu didesain untuk menghibur sebanyak-banyaknya orang, maka karya tersebut juga harus didesain dengan mempertimbangkan perasaan sebanyak-banyaknya orang. Jadi, komitmen untuk perbaikan sudah saya sampaikan tadi saat pertemuan dengan MUI," ujarnya.

 

