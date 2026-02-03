Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siap Jalani Proses Hukum Buntut Mens Rea, Pandji Ngaku Tak Kapok

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |21:07 WIB
Siap Jalani Proses Hukum Buntut Mens Rea, Pandji Ngaku Tak Kapok
Siap Jalani Proses Hukum Buntut Mens Rea, Pandji Ngaku Tak Kapok (Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono memastikan akan menjalani proses hukum yang tengah berjalan atas materi stand up comedy bertajuk Mens Rea. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menerima 6 laporan terhadap materi Mens Rea Pandji.

1. Siap Jalani Proses Hukum

"Yang pasti saya akan jalanin prosesnya saja. Saya tidak akan menghindar ajakan untuk berdialog, saya tidak akan menghindar panggilan. Ketika saya dibutuhkan untuk hadir, tentu saya akan hadir," kata Pandji di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Pandji meyakini proses yang sedang berjalan ini akan berujung kebaikan untuknya. Ia juga memastikan akan memenuhi undangan dari Polda Metro Jaya pada Jumat (6/2/2026).

"Apa pun yang terjadi di ujung, saya percaya itu untuk kebaikan, insya Allah," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Pandji mengaku tak menyesal atau kapok atas pertunjukan Mens Rea. Ia menegaskan seluruh materi Mens Rea hanya berniat untuk menghibur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199436//komika_pandji_pragiwaksono-9YWP_large.jpg
Usai Dialog dengan MUI, Pandji Komit Perbaiki Materi Komedi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199421//komika_pandji_pragiwaksono-CV34_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Temui MUI, Klarifikasi Makna Pertunjukan Mens Rea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/338/3199373//pandji_pragiwaksono-ysRr_large.jpg
Kasus Mens Rea, Polda Metro Panggil Pandji Pragiwaksono untuk Klarifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199308//komika_pandji_pragiwaksono-24In_large.jpg
Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Pandji Naik ke Tahap Penyidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199272//pandji_pragiwaksono-WDFo_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Diperiksa Sebagai Saksi di Kasus Penghinaan Adat Toraja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199218//pandji_pragiwaksono-eZYH_large.jpg
Mens Rea Bikin Heboh, Pandji Pragiwaksono Merasa Terintimidasi?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement