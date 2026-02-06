Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PAN Ingin Prabowo–Zulhas di Pilpres 2029, Dasco: Kita Anggap Hiburan Buat Rakyat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |23:54 WIB
PAN Ingin Prabowo–Zulhas di Pilpres 2029, Dasco: Kita Anggap Hiburan Buat Rakyat
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Okezone)
JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi keinginan Partai Amanat Nasional (PAN) yang ingin menduetkan Prabowo Subianto dengan Zulkifli Hasan (Zulhas), pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Menurut Dasco, wacana tersebut masih sebatas hiburan bagi publik.

“Bahwa kemudian kita dengar di luar ada wacana-wacana dipasangkan dengan beberapa tokoh, itu kita anggap sebagai wacana dan juga hiburan buat rakyatlah,” ujar Dasco di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026).

Terlepas dari wacana tersebut, Dasco menegaskan, bahwa hingga saat ini Prabowo belum menentukan sikap terkait pencalonan di Pilpres 2029. Menurutnya, Prabowo akan melihat terlebih dahulu capaian kinerja pada periode pertama pemerintahannya.

“Pak Prabowo itu pasti akan menentukan langkah setelah melihat dalam periode pertama, apakah pekerjaan dan tugas-tugasnya dapat diselesaikan dengan baik dan bermanfaat bagi rakyat banyak,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan kesiapan partainya untuk mendukung Prabowo Subianto memimpin Indonesia selama dua periode. Namun, dukungan tersebut disampaikan dengan catatan apabila Prabowo berduet dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

“Tentu saya mendukung Pak Zulhas. Kalau ditanyakan hari ini, saya mendukung Pak Zulhas mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029,” ujar Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

(Awaludin)

      
