Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai HUT Ke-18, Gerindra Instruksikan Kader Copot Atribut Partai di Fasilitas Umum

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |23:21 WIB
Usai HUT Ke-18, Gerindra Instruksikan Kader Copot Atribut Partai di Fasilitas Umum
Sekjen Partai Gerindra Sugiono (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono meminta para kader untuk membersihkan atribut partai yang terpasang di tempat fasilitas umum. Instruksi ini dilayangkan setelah Partai Gerindra merayakan HUT ke-18 pada Jumat (6/2/2026).

"Besok, saya meminta kepada seluruh kader dan partai untuk membersihkan atribut-atribut partai yang terpasang," ujar Sugiono usai merayakan syukuran HUT ke-18 Gerindra di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026).

Sugiono pun meminta maaf pada masyarakat yang merasa terganggu dengan atribut partai yang terpasang di sejumlah titik. Ia berkata, pemasangan atribut partai ini merupakan simbol semangat para kader yang telah berjuang.

"Kami juga meminta maaf jika ada pihak-pihak yang merasa terganggu. Ini hanya menunjukkan semangat kami yang begitu besar setelah berjuang sekian lama," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200141//ketua_harian_dpp_partai_gerindra_sufmi_dasco_ahmad-c8HI_large.png
Pesan Prabowo ke Kader Gerindra: Jaga Uang Rakyat dan Tak Lakukan Perbuatan Tercela!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200133//presiden_prabowo-4Fhw_large.jpg
Prabowo Akan Hadiri Pengukuhan Pengurus MUI dan Doa untuk Bangsa di Istiqlal Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200116//prabowo_subianto-2jVW_large.jpg
Jelang Syukuran HUT Ke-18 Gerindra, Prabowo Tiba di Kertanegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200110//prabowo_subianto-bVrJ_large.jpg
Prabowo Teken Perpres Kenaikan Gaji Hakim Adhoc
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/470/3200098//presiden_prabowo-5Got_large.jpg
Prabowo Resmi Terbitkan Aturan Tanah Terlantar Bisa Disita Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200091//ketua_dewan_kehormatan_partai_gerindra_ahmad_muzani-F8H5_large.png
HUT Ke-18 Gerindra, Muzani Serukan Prabowo Presiden Dua Periode!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement