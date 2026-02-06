Usai HUT Ke-18, Gerindra Instruksikan Kader Copot Atribut Partai di Fasilitas Umum

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono meminta para kader untuk membersihkan atribut partai yang terpasang di tempat fasilitas umum. Instruksi ini dilayangkan setelah Partai Gerindra merayakan HUT ke-18 pada Jumat (6/2/2026).

"Besok, saya meminta kepada seluruh kader dan partai untuk membersihkan atribut-atribut partai yang terpasang," ujar Sugiono usai merayakan syukuran HUT ke-18 Gerindra di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026).

Sugiono pun meminta maaf pada masyarakat yang merasa terganggu dengan atribut partai yang terpasang di sejumlah titik. Ia berkata, pemasangan atribut partai ini merupakan simbol semangat para kader yang telah berjuang.

"Kami juga meminta maaf jika ada pihak-pihak yang merasa terganggu. Ini hanya menunjukkan semangat kami yang begitu besar setelah berjuang sekian lama," ucapnya.