Zelensky: AS Ingin Perang Rusia–Ukraina Berakhir pada Juni

JAKARTA – Amerika Serikat (AS) menginginkan Ukraina dan Rusia mengakhiri perang yang hampir berlangsung selama empat tahun pada Juni, demikian diungkap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan bahwa AS telah menawarkan untuk menjadi tuan rumah pembicaraan antara kedua pihak di Florida minggu depan.

Upaya yang dipimpin AS untuk mengakhiri konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II meningkat dalam beberapa pekan terakhir, tetapi Moskow dan Kyiv tetap berselisih mengenai isu utama, yaitu wilayah.

Rusia, yang menduduki sekitar 20 persen wilayah tetangganya, mendorong untuk mendapatkan kendali penuh atas wilayah Donetsk di Ukraina timur sebagai bagian dari kesepakatan apa pun, dan mengancam akan merebutnya dengan kekerasan jika pembicaraan gagal.

Namun, Ukraina menegaskan bahwa menyerahkan wilayah akan memperkuat Moskow dan memberi sinyal tidak akan menandatangani perjanjian yang gagal mencegah Rusia menyerang lagi.