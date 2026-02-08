Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Zelensky: AS Ingin Perang Rusia–Ukraina Berakhir pada Juni

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |19:54 WIB
Zelensky: AS Ingin Perang Rusia–Ukraina Berakhir pada Juni
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
A
A
A

JAKARTA – Amerika Serikat (AS) menginginkan Ukraina dan Rusia mengakhiri perang yang hampir berlangsung selama empat tahun pada Juni, demikian diungkap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan bahwa AS telah menawarkan untuk menjadi tuan rumah pembicaraan antara kedua pihak di Florida minggu depan.

Upaya yang dipimpin AS untuk mengakhiri konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II meningkat dalam beberapa pekan terakhir, tetapi Moskow dan Kyiv tetap berselisih mengenai isu utama, yaitu wilayah.

Rusia, yang menduduki sekitar 20 persen wilayah tetangganya, mendorong untuk mendapatkan kendali penuh atas wilayah Donetsk di Ukraina timur sebagai bagian dari kesepakatan apa pun, dan mengancam akan merebutnya dengan kekerasan jika pembicaraan gagal.

Namun, Ukraina menegaskan bahwa menyerahkan wilayah akan memperkuat Moskow dan memberi sinyal tidak akan menandatangani perjanjian yang gagal mencegah Rusia menyerang lagi.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/16/3200445//drone_merpati_neiry-e5tH_large.jpg
Startup Rusia Gunakan Implan Otak, Ubah Merpati Menjadi Drone Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/18/3199899//ilustrasi-uNDk_large.jpg
Dokumen Ungkap Militer Vietnam Bersiap Hadapi Perang Kedua Melawan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/18/3199865//ryan_routh-cEGa_large.jpg
Tersangka Percobaan Pembunuhan Donald Trump Divonis Penjara Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/18/3199767//presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-DEFK_large.jpg
Zelensky Ungkap 55.000 Tentara Ukraina Tewas dalam Konflik dengan Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/18/3199537//personel_sar_berupaya_memadamkan_api_di_sebuah_gedung_apartemen_setelah_serangan_rusia_di_kyiv_ukraina_3_februari_2026-XAdI_large.jpg
Rusia Lancarkan Serangan Terbesar, 71 Rudal dan 450 Drone Hantam Jaringan Energi Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/18/3199517//donald_trump_dan_jeffrey_epstein-pfNZ_large.jpg
Daftar Tokoh Dunia yang Disebut dalam Berkas Epstein, Ada Elon Musk dan Bill Clinton
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement