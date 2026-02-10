Susno Duadji Sebut Prabowo Pegang Daftar Pengusaha hingga Aparat "Pemain" Tambang

JAKARTA – Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji mengungkapkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengantongi daftar nama pengusaha dan aparat penegak hukum (APH), yang diduga bermain di sektor pertambangan.

Pengakuan itu disampaikan Susno usai bertemu langsung dengan Prabowo dalam sebuah pertemuan yang membahas berbagai pelanggaran di sektor pertambangan. Susno hadir dalam pertemuan tersebut bersama kelompok oposisi.

Menurut Susno, Prabowo secara terbuka menyatakan mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan bahkan telah memberikan peringatan langsung kepada mereka.

“Beliau katakan, saya tahu nama-namanya, saya sudah ingatkan. Ya wajar Presiden tahu. Yang enggak tahu kan Susno,” ujar Susno dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (10/2/2026).