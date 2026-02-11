Advertisement
Pakar Komunikasi Politik: Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Kritis Bisa Jadi Anugerah atau Musibah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |07:05 WIB
Pakar Komunikasi Politik: Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Kritis Bisa Jadi Anugerah atau Musibah
Presiden Prabowo Subianto.
A
A
A

JAKARTA – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh kriitis baru-baru ini bisa menjadi anugerah atau musibah, demikian disampaikan Pakar Komunikasi Politik Lely Arrianie. Menurutnya, dampak dari pertemuan Presiden tersebut bisa terjawab seiring berjalannya waktu.

“Nah, kalau kita mengamati apakah kehadiran Kak Susno Duadji dan teman-teman itu adalah sebuah berkah, anugerah, atau musibah? Itu bisa kita lihat nanti dalam perjalanannya,” kata Lely dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, pertemuan tersebut bisa menjadi musibah bila daya kritis para tokoh yang hadir menurun. Namun, ketika mereka tetap kritis, hal itu akan menjadi anugerah bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia.

“Apa setelah bertemu dengan Pak Presiden, (para tokoh) daya kritisnya berkurang setelah dijelaskan dan lain-lain sebagainya,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Lely mengatakan setiap presiden di Indonesia memiliki gaya komunikasi politik yang berbeda, mulai dari Soekarno hingga Prabowo.

Ia kemudian menjelaskan dalam teori self-compassion, seorang pemimpin menilai dirinya dengan sikap welas asih dan berupaya menghadirkan kebijakan yang membawa kebaikan bagi rakyat. Setelah itu berkembang konsep common humanity, yang membuka ruang bagi para pengkritik.

 

