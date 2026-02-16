Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Drone Paramiliter RSF Hantam Rumah Sakit di Sudan, Tewaskan 3 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |20:30 WIB
Serangan Drone Paramiliter RSF Hantam Rumah Sakit di Sudan, Tewaskan 3 Orang
Konflik Sudan telah berlangsung selama lebih dari dua tahun dan menewaskan puluhan ribu orang. (Foto: Anadolu)
A
A
A

JAKARTA – Serangan pesawat tak berawak oleh Pasukan Pendukung Cepat (RSF) paramiliter Sudan menewaskan tiga orang dan melukai tujuh lainnya di Rumah Sakit Al Mazmoum, Negara Bagian Sennar, Sudan tenggara. Dalam sebuah pernyataan, Jaringan Dokter Sudan mengatakan serangan tersebut menargetkan rumah sakit pada Minggu (15/2/2026) malam, dengan korban tewas termasuk seorang staf medis.

“Menargetkan fasilitas kesehatan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional yang melarang serangan terhadap pusat medis dan petugas kesehatan,” tambah kelompok tersebut, sebagaimana dilansir Anadolu.

Insiden semacam itu “memperdalam penderitaan warga sipil dan merampas akses warga terhadap perawatan medis,” kata jaringan tersebut, seraya menyatakan kepemimpinan RSF “bertanggung jawab penuh” atas penargetan rumah sakit tersebut.

Milisi RSF tidak segera memberikan komentar terkait insiden tersebut.

Otoritas Sudan dan organisasi hak asasi manusia menuduh RSF menargetkan fasilitas sipil. Pasukan paramiliter itu belum menanggapi tuduhan secara publik dan menyatakan “mereka bekerja untuk melindungi warga sipil.”

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/18/3192529//presiden_rusia_vladimir_putin-0Wla_large.jpg
Rusia Klaim Puluhan Drone Ukraina Serang Rumah Putin, Kyiv Membantah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185789//konflik_sudan_telah_berlangsung_selama_lebih_dari_dua_tahun-724l_large.jpg
Paramiliter RSF Sudan Umumkan Gencatan Senjata Sepihak Selama 3 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182314//citra_satelit-ZMf1_large.jpg
Saksi Ungkap Pembantaian Massal di Sudan, Mayat Bergelimpangan di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182160//wakil_ketua_komisi_i_dpr_ri_sukamta-rNio_large.jpg
Komisi I DPR Minta Pemerintah Turut Dorong Perdamaian di Sudan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182060//paramiliter_rsf_merebut_markas_tentara_sudan_di_al_fashir-I0C2_large.jpg
Paramiliter RSF Sudan Setujui Usulan Gencatan Senjata dari AS dan Negara Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181610//citra_satelit_dari_al_fashir_darfur_sudan-wmHM_large.jpg
Pembantaian Massal di Darfur, Darah dan Tumpukan Mayat Terlihat dari Luar Angkasa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement