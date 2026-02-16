Serangan Drone Paramiliter RSF Hantam Rumah Sakit di Sudan, Tewaskan 3 Orang

Konflik Sudan telah berlangsung selama lebih dari dua tahun dan menewaskan puluhan ribu orang. (Foto: Anadolu)

JAKARTA – Serangan pesawat tak berawak oleh Pasukan Pendukung Cepat (RSF) paramiliter Sudan menewaskan tiga orang dan melukai tujuh lainnya di Rumah Sakit Al Mazmoum, Negara Bagian Sennar, Sudan tenggara. Dalam sebuah pernyataan, Jaringan Dokter Sudan mengatakan serangan tersebut menargetkan rumah sakit pada Minggu (15/2/2026) malam, dengan korban tewas termasuk seorang staf medis.

“Menargetkan fasilitas kesehatan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional yang melarang serangan terhadap pusat medis dan petugas kesehatan,” tambah kelompok tersebut, sebagaimana dilansir Anadolu.

Insiden semacam itu “memperdalam penderitaan warga sipil dan merampas akses warga terhadap perawatan medis,” kata jaringan tersebut, seraya menyatakan kepemimpinan RSF “bertanggung jawab penuh” atas penargetan rumah sakit tersebut.

Milisi RSF tidak segera memberikan komentar terkait insiden tersebut.

Otoritas Sudan dan organisasi hak asasi manusia menuduh RSF menargetkan fasilitas sipil. Pasukan paramiliter itu belum menanggapi tuduhan secara publik dan menyatakan “mereka bekerja untuk melindungi warga sipil.”