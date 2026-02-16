Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Bocor, Abu Tebal dari Pabrik Semen Selimuti Ciater Serpong

Hambali , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |21:30 WIB
Diduga Bocor, Abu Tebal dari Pabrik Semen Selimuti Ciater Serpong
Abu tebal di Ciater (foto: dok ist)
A
A
A

TANGSEL - Abu tebal menyelimuti kawasan Ciater, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (16/2/2026) sore. Abu tersebut diduga bertebaran akibat kebocoran dari dalam pabrik pengolahan semen di Jalan Buntu, Rawa Mekar Jaya.

Peristiwa itu viral setelah diunggah ke media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat abu putih bertebaran laksana kabut tebal hingga menutup hampir seluruh ruang udara di sekitar kawasan padat penduduk tersebut.

“Aduh, telah terjadi kebocoran pipa semen,” ucap seorang warga dalam video yang diunggah akun @wargatangsel.

Pabrik pengolahan semen itu berada tepat di sisi pertigaan lampu lalu lintas Rawa Mekar Jaya. Di sekitarnya terdapat permukiman warga serta sejumlah sarana publik.

Salah satu tokoh pemuda setempat, H Reza Pahlepi (32), mengatakan debu pekat yang menyelimuti kawasan tersebut sempat memicu kepanikan warga. Selain menimbulkan bau, debu juga membatasi jarak pandang para pengguna jalan.

“Debunya tebal banget, seperti abu semen. Bertebaran sampai jarak sekitar 3 sampai 4 kilometer. Semua warga di sini terkena dampak, apalagi yang membawa kendaraan di jalan,” tuturnya di lokasi.

 

Halaman:
1 2
      
