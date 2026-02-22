Gempa M3,4 Guncang Lombok Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,4 mengguncang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (22/2/2026). Gempa itu dilaporkan terjadi sekira pukul pukul 22.09 WIB.

Adapun, Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut berlokasi di 75 KM dari Barat Laut Lombok Utara. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 25 KM.

"#Gempa Mag:3.4, 22-Feb-2026 22:09:18WIB, Lok:7.69LS, 116.01BT (75 km BaratLaut LOMBOKUTARA-NTB), Kedlmn:25 Km," tulis akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Lombok Utara dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Awaludin)

