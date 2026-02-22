Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,4 Guncang Lombok Utara 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |22:24 WIB
Gempa M3,4 Guncang Lombok Utara 
Gempa di Lombok Utara (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,4 mengguncang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (22/2/2026). Gempa itu dilaporkan terjadi sekira pukul pukul 22.09 WIB. 

Adapun, Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut berlokasi di 75 KM dari Barat Laut Lombok Utara. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 25 KM.

"#Gempa Mag:3.4, 22-Feb-2026 22:09:18WIB, Lok:7.69LS, 116.01BT (75 km BaratLaut LOMBOKUTARA-NTB), Kedlmn:25 Km," tulis akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Lombok Utara dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/340/3203056//gempa_enggano_bengkulu-gQca_large.jpg
Gempa M3,0 Guncang Enggano Bengkulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/337/3203052//gempa-eCI8_large.jpg
Gempa Besar M6,0 Guncang Fiji, Tidak Berpotensi Tsunami di Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/337/3202964//cuaca_ekstrem-qx8Z_large.jpg
Waspada! Cuaca Ekstrem hingga 26 Februari, Ini Daftar Wilayah Siaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202951//hujan-8zAD_large.jpeg
BMKG Prediksi Hujan Merata Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/338/3202959//hujan-Cxpk_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada! Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/340/3202922//gempa-D6Og_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Kepulauan Aru Maluku, Warga Diminta Waspada Gempa Susulan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement