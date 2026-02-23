Advertisement
Alasan Kesehatan, Iman Brotoseno Mundur dari Dirut TVRI

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |21:40 WIB
Alasan Kesehatan, Iman Brotoseno Mundur dari Dirut TVRI
Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno (foto: dok Antara)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), Iman Brotoseno resmi mengajukan pengunduran diri, pada Senin (23/2/2026). Keputusan tersebut diambil dengan alasan kondisi kesehatan.

Pengunduran diri itu disampaikan Iman dalam rapat mingguan bersama jajaran direksi TVRI, para Kepala Satuan Kerja (Satker), Kepala Stasiun Penyiaran TVRI se-Indonesia, serta pimpinan lainnya. Rapat digelar secara hybrid di Gedung Penunjang Operasional (GPO) LPP TVRI, Jakarta.

"Saya memutuskan mengundurkan diri agar dapat fokus pada kondisi kesehatan saya. Tidak ada tekanan politik atau ancaman kekerasan terhadap diri saya. Saya mundur murni karena alasan kesehatan," ujar Iman, Senin (23/2/2026).

Rapat tersebut juga dihadiri jajaran Dewan Pengawas (Dewas) TVRI. Ketua Dewas LPP TVRI, Agus Sudibyo, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Iman selama memimpin TVRI.

"Terima kasih Pak Iman atas seluruh kontribusinya untuk TVRI. Kepada direksi, kepala stasiun, dan seluruh karyawan TVRI agar tetap tenang, solid, dan fokus menjalankan tugas serta fungsi masing-masing. Mari bersama-sama menjalankan fungsi lembaga penyiaran publik dengan sebaik-baiknya," kata Agus.

 

