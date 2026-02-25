Lemkapi Dukung Langkah Tegas Bareskrim Ungkap Sindikat Perdagangan Bayi

JAKARTA – Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat perdagangan bayi berskala nasional, dengan modus pemalsuan dokumen identitas. Sebanyak 12 tersangka ditangkap dan tujuh bayi berhasil diselamatkan dalam pengungkapan tersebut.

Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan mengapresiasi jajaran Bareskrim Polri atas keberhasilan tersebut.

"Kita sampaikan apresiasi kepada Kabareskrim Polri, Komjen Syahar Diantono, bersama jajaran yang telah bekerja dengan baik dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat," kata Edi kepada Okezone, Rabu (25/2/2026).

Menurut Edi, mengungkap sindikat perdagangan bayi yang melibatkan banyak pelaku bukanlah perkara mudah. Aparat penegak hukum membutuhkan waktu panjang untuk mengembangkan kasus dan membongkar seluruh jaringan.

Namun, berkat keuletan dan kesabaran penyidik, kasus perdagangan bayi tersebut akhirnya berhasil digagalkan.